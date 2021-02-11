Петербург «стряхнул» с себя еще несколько ограничений. Как теперь заживут горожане

Петербург &#171;стряхнул&#187; с себя еще несколько ограничений. Как теперь заживут горожане
В Петербурге заработали фуд-корты. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С 12 февраля в Петербурге перестанут действовать еще несколько антиковидных ограничений. Губернатор Александр Беглов внес поправки в соответствующее постановление.

С 50% наполняемостью и соблюдением санитарных правил откроются фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах (при этом условия их работы на вокзалах, АЗС и в аэропорту не изменились) и аттракционы внутри зданий.

Петербуржцы смогут посещать объекты развлечений и досуга (кроме ночных кабаре, клубов и дискотек), разрешена развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания (при условии следования мерам безопасности и закрытия танцполов).

Инфографика Gazeta.SPb

Кинотеатры, театры и цирк могут заполнять залы на 75%. На торжественной регистрации браков разрешено присутствовать до 30 человек. На спортивных и физкультурных мероприятиях — не более 25 тысяч. С 5 до 20 посетителей увеличена численность экскурсионных групп в музеях и на выставках. На открытых ледовых катках на одного должно приходиться 8 квадратных метров.

До этого петербургским кафе и ресторанам позволили обслуживать гостей круглосуточно. Открылись океанариумы, аквапарки и зоопарк, а также выставки, театры, музеи и ледовые катки в ТЦ.

При этом другие ограничения, установленные по 28 февраля по 10 марта, останутся в силе. Среди них, например, «масочный режим».

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