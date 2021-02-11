Из лаборатории научного института в Петербурге похитили черепа животных на 3,5 млн рублей

В полицию обратился 48-летний исполняющий обязанности директора научного института и рассказал о том, что из лаборатории учреждения на Университетской набережной похитили черепа животных.

В частности, были похищены черепа дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Все они имеют высокую историческую, научную и коммерческую ценность.

Всего похитили около 50 черепов на сумму около 3,5 млн рублей. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвами мошенников в Петербурге оказались доцент Политехнического университета и сотрудник музея в Петропавловской крепости. Они лишились около восьми миллионов рублей.