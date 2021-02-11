Россиянам объяснили, какая выплата от государства положена раз в год

При этом в регионах могут ввести дополнительные условия для получения единовременной помощи. Фото: pixabay

При этом в регионах могут ввести дополнительные условия для получения единовременной помощи. Фото: pixabay

Малоимущие граждане, которые соответствуют перечисленным в законе требованиям, могут рассчитывать на единовременную помощь.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что сумма единовременной материальной помощи для каждого региона разная. Ее исчисляют с учетом условий проживания, величины прожиточного минимума, средней зарплаты и другого, передает «Прайм».

К примеру, в Подмосковье один член семьи может получить не более 6 тыс. рублей в год. В Удмуртии одинокие беременные женщины могут получить 3 тыс. рублей, а молодая семья студентов при появлении ребенка — 15 тыс. рублей.

Крупные выплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа: в случае наступления экстремальной жизненной ситуации им выплачивают по 50 тысяч рублей.

При этом в регионах могут ввести дополнительные условия для получения единовременной помощи или дополнительные основания для отказа в ее предоставлении.

Например, в Челябинской области без выплат оставят лиц, которые ведут аморальный или иждивенческий образ жизни.

Россияне могут использовать полученные средства на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Начинающие предприниматели смогут купить расходные материалы и частично оплатить аренду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные медики получат единовременную выплату за работу с COVID.