Военные медики получат единовременную выплату за работу с COVID

Военные медики получат единовременную выплату за работу с COVID
Указ носит название «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан». Фото: комитет по здравоохранению

Относятся к армии, МВД и ФСИН медики, работающие с ковид-пациентами, получат единовременную выплату в размере 68 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Это касается тех сотрудников, кто подхватил коронавирус на работе. Размер единовременной выплаты составляет 68 811 рублей.

Как сообщили на портале правовой информации, дополнительным основанием для выплаты станет заражение Cocid-19, из-за которого они будут временно отстранены от воинской службы и своих непосредственных обязанностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Елизаветинской больницы получили двойные выплаты за борьбу с Covid-19 в новогодние дни. Известно, что в связи с пандемией для помощи гражданам в праздники было задействовано больше врачей, чем обычно.

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