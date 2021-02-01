Врачи Елизаветинской больницы получили двойные выплаты за борьбу с Covid-19 в новогодние дни

В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, сражающимся с коронавирусом в дни новогодних каникул. В Петербурге зарплату в двойном размере получили, например, специалисты Елизаветинской больницы.

Двойные выплаты за работу с 1 по 8 января, как рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в медучреждении, уже произведены и получены. Известно, что в связи с пандемией для помощи гражданам в праздники было задействовано больше врачей, чем обычно. В Елизаветинской больнице, по словам нашего собеседника, в Новый год всегда выставляют усиленные бригады. Хотя пациентов в это время поступает меньше, чем в будние дни. Но, видимо, не в этот раз.

«Поступало порядка 350-400 человек в сутки. За январь в стационар поступило 10 300 человек», — рассказали Gazeta.SPb в Елизаветинской больнице.

«Новогодние» дополнительные выплаты за Covid-19 получили и 6 284 медицинских работника Ленинградской области. Это данные пресс-службы администрации 47 региона.

«В общей сложности за работу с 1 по 8 января сотрудники «ковидных» стационаров, поликлиник и отделений скорой помощи получили порядка 112,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Новогодние праздники для медиков, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, — это трудовые будни. На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он выразил надежду на то, что выплаты, положенные специалистам, борющимся с коронавирусом, будут произведены в полном объеме. Глава государства, комментируя эти слова, напомнил, что за работу в праздники по закону зарплата должна выплачиваться в двойном размере, однако в ТК двойные дополнительные выплаты для врачей, помогающим больным с Covid-19, не предусмотрены.