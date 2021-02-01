Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 53 человека

Смертность от коронавируса постепенно снижается, как и заболеваемость в целом. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Смертность от коронавируса постепенно снижается, как и заболеваемость в целом. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

По данным городского оперативного штаба, за прошедшие сутки в Северной столице скончались от последствий коронавирусной инфекции 53 пациента.

При этом в целом по России за сутки умерли 437 зараженных ковидом. В общей сложности, с начала ведения статистики в Петербурге жертвами COVID-19 стали 9 786 человек. За это же время по России смертность от коронавируса составила 73 619 пациентов.

Кроме того, за сутки из перепрофилированных для приема коронавирусных пациентов городских стационаров выписали по выздоровлению 1 273 человека. Всего в России за сутки выздоровели от COVID-19 18 169 пациентов, а с начала пандемии болезнь победили 3 318 173 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как статистика по коронавирусу может отразиться на жизни петербуржцев в ближайшую неделю.