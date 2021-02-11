Пьяные сторонники Навального повредили автобус на Чкаловском

В Петербурге полиция разыскивает четырех хулиганов.

Инцидент произошел возле дома №45 по Чкаловскому проспекту.

Водитель автобуса пожаловался на то, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок и повредили транспорт, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам водителя, распивали алкоголь, нецензурно выражались и выкрикивали лозунги «за Навального». На выходе из автобуса один из злоумышленников сломал стеклоочиститель лобового стекла.

На вид молодым людям около 18-20 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки за рулем попали в ДТП на Просвещения и скрылись с места инцидента. Отмечается, что несовершеннолетние повредили бампер «Хонды» и уехали в неизвестном направлении.