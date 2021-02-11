Школу на Хасанской эвакуировали из-за пожара в актовом зале

Детей эвакуировали из здания. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Детей эвакуировали из здания. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге случился пожар в учебном заведении. Спасатели эвакуировали детей и персонал, и приступили к ликвидации огня.

Возгорание произошло днем в четверг, 11 февраля. О пожаре сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам одного из местных жителей, горит школа № 151 на Хасанской улице.

«Горит школа 151, что на углу перекрестка Хасанской и Наставников, детей эвакуировали. 4 пожарные бригады прибыли на место», – говорится в сообщении очевидца.

Отметим, что точная причина пожара на данный момент неизвестна. Однако само возгорание произошло в актовом зале на площади 5 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Все дети эвакуированы из здания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге учителя заподозрили в домогательствах к школьнице.