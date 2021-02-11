В Петербурге учителя заподозрили в домогательствах к школьнице

В Петербурге учителя заподозрили в домогательствах к школьнице
Следователи приступили к проверке. Фото: Pixabay

В Северной столице проводится доследственная проверка о возможном совершении преступлений сексуального характера. Ранее в СМИ появилась информация о том, что учителя подозревают в домогательствах к школьнице.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает пресс-служба, ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, следователи проводят проверку в Приморском районе. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, что информация о домогательствах ранее появилась в социальных сетях. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Петербург», видно, как мужчина обнимает и целует девочку, которая не сопротивляется. По словам очевидцев, мужчина – учитель ОБЖ, а девочка – его ученица восьмого класса.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге открыли дело против мужчины, изнасиловавшего свою дочь.

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