В Петербурге открыли дело против мужчины, изнасиловавшего свою дочь

В Петербурге открыли дело против мужчины, изнасиловавшего свою дочь
Задержанного подозревают в изнасиловании Фото: pixabay

В Петербурге следственные органы открыли уголовное дело в отношении подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, месяц назад в полицию обратилась женщина и заявила на своего мужа. С ее слов, 3 января 40-летний мужчина изнасиловал их общую 16-летнюю дочь в автомобиле «Мерседес Вито» в районе Шкиперского протока. Есть предположение, что он периодически насиловал ее с 2015 года.

Оперативники задержали мужчину в тот же день, но уголовное дело было открыто следователями Василеостровского района только 9 февраля. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.

Накануне, 10 февраля, задержанного поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростка в Петербурге отправили под домашний арест за насилие над 11-летним мальчиком.

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