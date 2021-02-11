В метро Петербурга снова произошел сбой пополнения «Подорожника» с карты

В метро Петербурга снова произошел сбой пополнения «Подорожника» с карты
В метрополитене сбой. Фото: Baltphoto

Пассажиры петербургской подземки столкнулись с проблемой пополнения «Подорожника». В системе произошел сбой и стали недоступны покупки с банковских карт.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», на данный момент с подобной проблемой жители города столкнулись в кассах и автоматах. Специалисты ведут работы по устранению неполадок.

Отметим, что сами петербуржцы проверили несколько станций. Выяснилось, что пополнить карту «Подорожник» можно только наличными средствами. Бесконтактный способ оплаты картой – недоступен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сразу несколько станций метро в Петербурге закрывали из-за неисправности состава. Дело в том, что на станции «Новочеркасская» была выявлена неисправность состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

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