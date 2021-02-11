Актриса Енжаева рассказала о мистике на съемках фильма «Приворот. Черное венчание»

Актриса Енжаева рассказала о мистике на съемках фильма «Приворот. Черное венчание»
Кадр из фильма "Приворот. Черное венчание". Фото: скриншот YouTube

Актриса Яна Енжаева, сыгравшая одну из главных ролей в новом российском фильме «Приворот. Черное венчание», рассказала о настоящей мистике на съемочной площадке.

В прокат вышел российский фильм ужасов «Приворот. Черное венчание». Однако все самое «ужасное» происходит не только в рамках картины, но и за ее пределами. Актриса Яна Енжаева поделилась интересным случаем со съемочной площадки. Свою историю она рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Енжаевой, неожиданный случай произошел в церкви во время съемок одной из сцен. В зале заиграла органная музыка, хотя в сценарии этого не предусмотрено. Сама актриса в этот момент читала текст и не на шутку переволновалась. Она подняла глаза вверх и сказала: «Что? Мы же тут совсем одни».

Кроме этого, актриса добавила, что обряд, который будет показан в фильме – вымышленный. Авторы фильма его придумали специально, как художественный прием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в шорт-лист «Оскара».

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"Приворот. Черное венчание" кино Яна Енжаева


 

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