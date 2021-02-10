Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в шорт-лист «Оскара»

Историческая драма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в шорт-лист номинантов на премию «Оскар».

Как сообщается на сайте киноакадемии, попасть в список участников в категории «Иностранный художественный фильм» хотели 93 страны. В шорт-лист отобрали 15 фильмов, в том числе французский «Ты и я», датский «Еще по одной», лента «Лай Йорона» от Гватемалы, а также картины режиссеров из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д’Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса.

Российский фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о реальных событиях, произошедших в Новочеркасске в 1962 году, когда армия расстреляла устроивших забастовку рабочих.

Церемония «Оскар», которая пройдет 25 апреля, станет 93-й по счету. Номинантов объявят 15 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два российских мультфильма стали претендентами на премию «Оскар».