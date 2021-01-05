Два российских мультфильма стали претендентами на премию «Оскар»

Два российских мультфильма вошли в лонг-лист премии «Оскар». Фото: Pixabay

Два российских мультфильма вошли в лонг-лист премии «Оскар». Фото: Pixabay

Американская академия опубликовала квалификационный лонг-лист короткометражных анимационных фильмов, куда попали и два российских мультфильма.

В список конкурсантов попал абсурдистский мультфильм Саши Свирского «Мой галактический двойник Галактион», которая была показана на Берлинском кинофестивале. Также в список номинантов вошла анимационная картина Кирилла Хачатурова «Голый».

Весь список стоит из рекордных 96 работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм Кончаловского выдвинули на «Оскар» от России. Лента рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, который произошел в 1962 году.