Два российских мультфильма стали претендентами на премию «Оскар»

Два российских мультфильма стали претендентами на премию «Оскар»
Два российских мультфильма вошли в лонг-лист премии «Оскар». Фото: Pixabay

Американская академия опубликовала квалификационный лонг-лист короткометражных анимационных фильмов, куда попали и два российских мультфильма.

В список конкурсантов попал абсурдистский мультфильм Саши Свирского «Мой галактический двойник Галактион», которая была показана на Берлинском кинофестивале. Также в список номинантов вошла анимационная картина Кирилла Хачатурова «Голый».

Весь список стоит из рекордных 96 работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм Кончаловского выдвинули на «Оскар» от России. Лента рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, который произошел в 1962 году.

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мультфильмы номинанты оскар


 

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