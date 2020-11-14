Фильм Кончаловского выдвинули на «Оскар» от России

Фильм Кончаловского выдвинули на &#171;Оскар&#187; от России
Андрей Кончаловский. Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky

Режиссер не уверен, что иностранный зритель поймет его работу.

Фильм «Дорогие товарищи!», снятый режиссером Андреем Кончаловским, выдвинули от России на «Оскар». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

Лента рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, который произошел в 1962 году. Фильм уже получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Кончаловский, комментируя происходящее, заявил, что очень рад такой высокой оценки своего фильма. При этом он не уверен, что иностранцы смогут проникнуться картиной, так как мало кто знает, что из себя представлял Советский союз и Россия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американская киноакадемия ввела новые правила для фильмов, претендующих на премию «Оскар» с 2024 года.

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