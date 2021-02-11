«Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока – 2» уже в этом году

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Газопровод «Северный поток – 2» планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в презентации замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова. Специалист обозначил сроки ввода газопровода на выездном межотраслевом мероприятии «ОПК — ТЭК 2021».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что норвежская компания не хочет сертифицировать «Северный поток – 2». Такое решение было принято из-за американских санкций.