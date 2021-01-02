Норвежская компания не хочет сертифицировать «Северный поток – 2»

Норвежская компания не хочет сертифицировать &#171;Северный поток – 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Такое решение было принято из-за американских санкций.

Норвежская компания Det Norske Veritas отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток – 2». Свое решение она обосновала американскими санкциями. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

В сообщении компании говорится, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы остановлены. Таким образом, строительство «Северного потока – 2», запланированное на территории страны в январе 2021 года, может не состояться. Это будет так до тех пор, пока действуют санкции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Северный поток — 2» почти на 100% обеспечен финансированием. Проект имеет все финсредства и всю финподдержу, которая требуется для завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию.

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