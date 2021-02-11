Смольный сократит вдвое поддержку бизнеса в 2021 году

Смольный поддержит бизнес, но не так, как в 2020 году. Фото: Baltphoto

Смольный поддержит бизнес, но не так, как в 2020 году. Фото: Baltphoto

На эти цели готовы выделить 9,8 млрд рублей, что намного меньше, чем в прошлом году.

Власти Санкт-Петербурга планируют существенно сократить меры поддержки бизнеса в 2021 году. На эти цели выделят 9,8 миллиардов рублей – это в два раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

В 2020 году власти выделили на поддержку предпринимателей 21,2 миллиарда рублей. Это было необходимо в связи с пандемией коронавируса.

«Всего до 2022 года на поддержку бизнеса предусмотрено 33,8 млрд рублей»,

— говорится в сообщении.

Елин добавил, что власти поддерживают финансово врачей и стараются увеличивать медицинскую мощность. Подобные меры помогут предотвратить распространение инфекции. На сферу здравоохранения для борьбы с коронавирусом направили более 29 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЗакСе приняли в первом чтении проект о поддержке самозанятых.