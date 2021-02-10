В ЗакСе приняли в первом чтении проект о поддержке самозанятых

В Петербурге депутаты Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении законопроект о поддержке самозанятых.

Инициатива была поддержана политиками на очередном заседании в среду, 10 февраля. Отмечается, что для этой категории граждан предусматриваются меры, которые ранее были приняты для поддержки малого и среднего бизнеса в городе.

«Этот законопроект направлен на поддержку самозанятых граждан – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и уплачивающих специальный налог на профессиональный доход. В нашем городе таких людей насчитываются десятки тысяч», – пояснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Таким образом, самозанятым смогут предоставлять в первую очередь финансовую помощь по государственным программам. Также граждане смогут рассчитывать на финансовую, гарантийную, правовую поддержки.

На данный момент законопроект еще не принят. Однако в первом чтении «за» проголосовали 40 парламентариев, один отказался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ЗакСобранию не понравилась идея поднять пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей.