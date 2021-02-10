ЗакСобранию не понравилась идея поднять пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей

Депутаты петербургского парламента 10 февраля не включили в повестку заседания инициативы об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, уменьшении пенсионного возраста.
Автором проекта об увеличении пенсий ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей стал депутат Максим Резник совместно с депутатами фракций «Яблоко» и КПРФ. На заседании парламентарий призвал всех коллег поддержать ее.
Предложение о возвращении прежнего пенсионного возраста подготовила руководитель фракции «Партия роста» в ЗакСе Оксана Дмитриева. Как она утверждает, увеличение возраста выхода на пенсию не дало значительной экономии для бюджета.
Кроме того, депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев предложил отменить запрет на участие в выборах тех, кто был осужден за нарушение правил проведения митингов.
Ни один из указанных проектов закона не попал в повестку.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева попросила внепланово проверить более 40 баров и ресторанов.