ЗакСобранию не понравилась идея поднять пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей

ЗакСобранию не понравилась идея поднять пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей
Автором проекта об увеличении пенсий ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей стал депутат Максим Резник. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Депутаты петербургского парламента 10 февраля не включили в повестку заседания инициативы об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, уменьшении пенсионного возраста.

Автором проекта об увеличении пенсий ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей стал депутат Максим Резник совместно с депутатами фракций «Яблоко» и КПРФ. На заседании парламентарий призвал всех коллег поддержать ее.

Предложение о возвращении прежнего пенсионного возраста подготовила руководитель фракции «Партия роста» в ЗакСе Оксана Дмитриева. Как она утверждает, увеличение возраста выхода на пенсию не дало значительной экономии для бюджета.

Кроме того, депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев предложил отменить запрет на участие в выборах тех, кто был осужден за нарушение правил проведения митингов.

Ни один из указанных проектов закона не попал в повестку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева попросила внепланово проверить более 40 баров и ресторанов.

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