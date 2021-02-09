Депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева попросила внепланово проверить более 40 баров и ресторанов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева направила запросы в городское управление Роспотребнадзора и главному санитарному врачу Северной столицы о внеплановой проверке нескольких десятков заведений.

В основном, Дмитриева привлекла внимание ответственных служб к точкам общепита в Центральном и Адмиралтейском районах города. Под удар попали заведения, в том числе, на Думской улице, улице Рубинштейна и набережной реки Фонтанки. По словам парламентария, запрос был направлен еще в декабре 2020-го, а причиной для этого послужили массовые жалобы самих петербуржцев, передает «Мойка78».

Горожане недовольны тем, что заведения, — среди которых не только бары, но и кафе и рестораны, — не соблюдают общественный порядок, санитарно-эпидемиологические нормы, проводят незаконные перепланировки и вольно обращаются с объектами культурного наследия.

«Жалобы и нарушение — многолетние, не связанные ни с какими конкретными событиями», — пояснила Дмитриева, подчеркивая, что инициатива никак не связана с текущими политическими событиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Петербурга проверили соблюдение антиковидных мер на городских предприятиях.