В Петербурге проверили соблюдение противоэпидемических требований

В Петербурге проверили соблюдение противоэпидемических требований
Нарушения выявили лишь в некоторых организациях. Фото: ККИ

Большинство предприятий делает все, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом проверили 347 предприятий города за первую неделю февраля. В большинстве из них противоэпидемические требования соблюдаются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в некоторых организациях сотрудники работали без средств индивидуальной защиты, в каких-то отсутствовали QR-коды и разметка на полу. В отношении нарушителей будут возбуждены административные дела.

Губернатор Санкт-Петербурге отметил, что в городе стабилизируется ситуация с распространение инфекции, но это не повод расслабляться. Он призвал соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допускать распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу.

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