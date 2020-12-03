ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу

ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу
При обследовании объектов нежилого фонда всем пользователям незаконно используемых помещений были выданы уведомления о необходимости их добровольного освобождения, однако, в установленные сроки объекты освобождены не были либо были освобождены частично. Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) при содействии подведомственного СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) за неделю освободили 10 нежилых помещений, принадлежащих городу и незаконно занимаемых организациями.

Так, инспекторы выселили магазин для йоги на Можайской улице, владелец которого устроил в помещении несогласованную перепланировку. Салону красоты и офису в объекте исторического наследия на Московском проспекте, использовавшим помещения без заключения арендного договора с городом, также пришлось освободить площади.

Решительными действиями пришлось ликвидировать склад на улице Пугачева, гараж на Промышленной улице, склад и мастерскую-ателье на Подольской улице, хранилище спорттоваров на улице Куйбышева, ремонтной мастерской и пекарни на Звездной, а также незаконные офисы на Рубинштейна и Новоовсянниковской улице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе сотрудники ККИ демонтировали незаконный торговый павильон на проспекте Культуры.

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