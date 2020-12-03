ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу

При обследовании объектов нежилого фонда всем пользователям незаконно используемых помещений были выданы уведомления о необходимости их добровольного освобождения, однако, в установленные сроки объекты освобождены не были либо были освобождены частично. Фото: пресс-служба ККИ

При обследовании объектов нежилого фонда всем пользователям незаконно используемых помещений были выданы уведомления о необходимости их добровольного освобождения, однако, в установленные сроки объекты освобождены не были либо были освобождены частично. Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) при содействии подведомственного СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) за неделю освободили 10 нежилых помещений, принадлежащих городу и незаконно занимаемых организациями.

Так, инспекторы выселили магазин для йоги на Можайской улице, владелец которого устроил в помещении несогласованную перепланировку. Салону красоты и офису в объекте исторического наследия на Московском проспекте, использовавшим помещения без заключения арендного договора с городом, также пришлось освободить площади.

Решительными действиями пришлось ликвидировать склад на улице Пугачева, гараж на Промышленной улице, склад и мастерскую-ателье на Подольской улице, хранилище спорттоваров на улице Куйбышева, ремонтной мастерской и пекарни на Звездной, а также незаконные офисы на Рубинштейна и Новоовсянниковской улице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе сотрудники ККИ демонтировали незаконный торговый павильон на проспекте Культуры.