Сотрудники ККИ демонтируют незаконный торговый павильон на проспекте Культуры

Сотрудники ККИ демонтируют незаконный торговый павильон на проспекте Культуры
Владельцу павильона назначен штраф. Фото: пресс-служба ККИ

Представители петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) демонтируют незаконный павильон на проспекте Культуры. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что участок площадью более 230 кв. м, расположенный на проспекте Культуры у дома 24 незаконно используется для размещения павильона, в котором предоставляются услуги общественного питания.

Фото: пресс-служба ККИ

Ранее по договору аренды указанная территория была передана в пользование ООО «Вилина», однако договор с пользователем был расторгнут. Также обнаружилось превышение максимально допустимых параметров павильона и были выявлены нарушение в части реализации алкогольной продукции. У владельца павильона накопился долг перед властями в размере более 100 тыс. рублей.

Предпринимателя неоднократно уведомляли о необходимости освободить территорию, но никаких действий с его стороны не последовало. Ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Также планируется взыскать с собственника постройки средства, затраченные на ее снос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) демонтировали незаконный павильон на набережной Обводного канала, 3. Выяснилось, что постройка не эксплуатировалась уже в течение трех лет, однако продолжала занимать площадь, принадлежащую городу.

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ККИ постройка проспект культуры


 

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Сотрудники ККИ демонтируют незаконный торговый павильон на проспекте Культуры
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