Сотрудники ККИ снесли незаконный торговый павильон рядом с Балтийским вокзалом

Представители петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) демонтировали незаконный павильон на набережной Обводного канала, 3.

Об этом в среду, 27 мая, рассказали в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что постройка не эксплуатировалась уже в течение трех лет, однако продолжала занимать площадь, принадлежащую городу. У владельца павильона накопился долг перед властями в размере более 20 миллионов рублей.

Хотя предпринимателя неоднократно уведомляли о необходимости освободить территорию, никаких действий с его стороны не последовало. В связи с этим ККИ снес павильон самостоятельно и теперь планирует взыскать с собственника здания средства, затраченные на его снос. Владельцу постройки также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе хотят снести многоквартирный дом.