Врач объяснил, когда нельзя лечить насморк

Заложенность носа не всегда является признаком какого-либо заболевания, поэтому спешить снимать отек слизистых не нужно. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

По его словам, обильные выделения могут быть здоровой реакцией организма на внешние факторы. Например, при выходе на улицу в холодную погоду. Врач отметил, что вмешиваться в этот естественный процесс не следует, в противном случае могут быть негативные последствия.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что если во время отека не потерпеть и капнуть сосудосуживающим препаратом, то человек получит порцию холодного воздуха в легкие. Помимо этого, у организма должен срабатывать иммунитет.

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