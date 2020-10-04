ЛОР объяснил, чем вредны популярные средства от насморка

Отоларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин рассказал, к каким негативным последствиям может привести злоупотребление сосудосуживающими каплями и спреями для носа.

Когда человек заболевает и лишается возможности полноценно дышать, первым делом он стремится как можно быстрее закапать в нос сосудосуживающие капли для облегчения состояния. Однако стоит помнить, что такие капли должен выписывать лишь врач. А лечение данными препаратами не может превышать семи дней.

В противном случае, игнорируя рекомендации специалистов, заболевшие рискуют подхватить зависимость от капель. Во время интервью на радиостанции «Говорит Москва» Шадрин отметил, что злоупотребление сосудосуживающими препаратами в свою очередь вызывает изменение слизистой оболочки носа. Это приводит к разрастанию носовых раковин, которые само по себе в последствии исчезнуть, увы, не может.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты подсчитали во сколько петербуржцам обойдется антипростудная аптечка.