Эксперты подсчитали во сколько петербуржцам обойдется антипростудная аптечка

Эксперты подсчитали во сколько петербуржцам обойдется антипростудная аптечка
Россияне стали активнее покупать лекарства на фоне пандемии. Фото: pixabay.com

Специалисты в сфере фармацевтики отметили увеличение спроса на противовирусные препараты в России и рассказали, сколько в настоящее время стоит набор лекарств для борьбы с простудой.

Сервис «Все аптеки» в рамках своей исследовательской работы зафиксировал увеличение спроса на противовирусные препараты в России в сентябре на 161%. Речь идет о сравнении показателя с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты предполагают, что россияне закупаются противовирусными в надежде на то, что они помогут им защититься от коронавирусной инфекции, но правда в том, что большая их часть бессильна перед коварным патогеном.

Чтобы приобрести стандартный набор для лечения простуды, который включает в себя витамины, капли в нос, таблетки от боли в горле, средство от кашля, противовирусное и иммуностимулятор, жителям Северной столицы придется заплатить в среднем 953 рублей. Примечательно, что в Москве подобная аптечка обойдется дешевле — 867 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от Сovid-19

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аптечка лекарства простуда стоимость


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Приозерском шоссе BMW сбил женщину на нерегулируемом переходе
Эксперты подсчитали во сколько петербуржцам обойдется антипростудная аптечка
Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей
Под Пензой из-за жесткой посадки самолета погиб пилот
Бузова поделилась эмоциями после первого выхода на лед
В Петербурге задержали наркокурьера, разогнавшегося до 240 км/ч в попытке ...
«Сочи» и «Зенит» хотят обменяться игроками
Королева впервые поехала на гастроли без Тарзана