Эксперты подсчитали во сколько петербуржцам обойдется антипростудная аптечка

Специалисты в сфере фармацевтики отметили увеличение спроса на противовирусные препараты в России и рассказали, сколько в настоящее время стоит набор лекарств для борьбы с простудой.

Сервис «Все аптеки» в рамках своей исследовательской работы зафиксировал увеличение спроса на противовирусные препараты в России в сентябре на 161%. Речь идет о сравнении показателя с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты предполагают, что россияне закупаются противовирусными в надежде на то, что они помогут им защититься от коронавирусной инфекции, но правда в том, что большая их часть бессильна перед коварным патогеном.

Чтобы приобрести стандартный набор для лечения простуды, который включает в себя витамины, капли в нос, таблетки от боли в горле, средство от кашля, противовирусное и иммуностимулятор, жителям Северной столицы придется заплатить в среднем 953 рублей. Примечательно, что в Москве подобная аптечка обойдется дешевле — 867 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от Сovid-19