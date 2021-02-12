За сутки коронавирус унес жизни 58 петербуржцев

За сутки коронавирус унес жизни 58 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге зарегистрировали 58 новых смертей от коронавируса. Город занял второе место по суточной смертности от COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время от коронавируса скончались 10 тыс. 356 человек.

На первом в указанном рейтинге расположилась Москва с 63 умершими. На третьем — Московская область, где за сутки скончались 30 ковид-пациентов.

За все время пандемии в Петербурге подтверждено 350 874 случая инфицирования коронавирусом (+ 1 134 за сутки). Побороть болезнь удалось 263 483 пациентам (+ 3 446 за сутки).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на треть сократилось число госпитализаций ковид-пациентов.

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