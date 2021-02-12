Заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли на 16 февраля

Заседание по делу о клевете в отношении Навального переносится на 16 февраля. Фото: скриншот Instagram

Заседание по делу о клевете в отношении Навального переносится на 16 февраля. Фото: скриншот Instagram

В пятницу, 12 февраля, в Бабушкинском суде Москвы прошло заседание по делу о клевете в отношении лидера оппозиции Алексея Навального. Вечером стало известно, что процесс отложили на 16 февраля.

Политика обвиняют в оскорблении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По версии следствия, Навальный опубликовал в сети ролик, на котором ветеран, среди прочих, выступает за поправки в Конституцию РФ.

Оппозиционер подписал этот пост словами якобы порочащими честь и достоинство Артеменко. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, очередное заседание суда по этому делу переносится на вторник, 16 февраля. Оно начнется в 10 утра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный во время суда по делу о клевете получил более десяти замечаний от судьи.