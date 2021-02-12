В садах и парках Петербурга высадят почти 11 тысяч деревьев в этом году

В Петербурге высадят почти 11 тысяч деревьев. Фото: сайт Смольного

В Петербурге высадят почти 11 тысяч деревьев. Фото: сайт Смольного

На 2021 год в Северной столице запланировано высадить почти 11 тысяч деревьев и порядка 66 тысяч кустарников, а также почти пять миллионов цветущих растений.

Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко. Он отметил, что в прошлом году садовники успели высадить 9 756 деревьев, 97 тысяч кустарников и почти пять миллионов цветущих растений. Также в городе было отремонтировано более 62 гектаров газонов и почти 12 гектаров дорожек.

В этом году власти изменили количество объектов, которые будут содержать городские садовники. Теперь они будут отвечать за порядок в 89 парках, 137 садах, 119 бульварах, 1720 скверах, 1475 объектах уличного озеленения и 35 объектах резерва озеленения.

Садовники уже приступили к подготовке к апрельским посадкам, в теплицах Калининского района готовится рассада цветов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новой Ладоге проведут дендрологическую экспертизу для выявления больных деревьев.