Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Таджикистане
Магнитуда землетрясения в Таджикистане достигла 6,1. Фото: pixabay

В пятницу, 12 февраля, специалисты в Таджикистане зафиксировали сейсмологическую активность, магнитуда которой достигла 6,1.

Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологически центре, очаг землетрясения находился на глубине 92 километра. Эпицентр был в 35 километрах юго-западнее населенного пункта Мургаб, в котором проживают около 11 тысяч человек, а также в 257 километрах к юго-западу от китайского города Кашгар с населением порядка 274 тысяч человек.

По данным агентства «Синьхуа», подземные толчки могли ощутить в Исламабаде, что в Пакистане. Как сообщает Reuters, их ощущали и жители севера Индии, включая Нью-Дели. Также землетрясение дошло до восточных районов Афганистана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии порядка 170 человек пропали без вести из-за схода ледника.

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землетрясение Таджикистан


 

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