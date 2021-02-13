Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Таджикистане

В пятницу, 12 февраля, специалисты в Таджикистане зафиксировали сейсмологическую активность, магнитуда которой достигла 6,1.

Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологически центре, очаг землетрясения находился на глубине 92 километра. Эпицентр был в 35 километрах юго-западнее населенного пункта Мургаб, в котором проживают около 11 тысяч человек, а также в 257 километрах к юго-западу от китайского города Кашгар с населением порядка 274 тысяч человек.

По данным агентства «Синьхуа», подземные толчки могли ощутить в Исламабаде, что в Пакистане. Как сообщает Reuters, их ощущали и жители севера Индии, включая Нью-Дели. Также землетрясение дошло до восточных районов Афганистана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии порядка 170 человек пропали без вести из-за схода ледника.