В Индии порядка 170 человек пропали без вести из-за схода ледника

В Индии порядка 170 человек пропали без вести из-за схода ледника
Ледник сошел по руслу горной реки в Гималаях и попал по строящейся ГЭС, что вызвало наводнение. Фото: unsplash

В индийском штате Уттаракханд произошел сход ледника, за которым последовало наводнение. В результате ЧП погибли по меньшей мере семь человек, еще 170 пропали без вести.

Ледник сошел по руслу горной реки в Гималаях и попал по строящейся ГЭС, что вызвало наводнение. Местным властям удалось эвакуировать часть людей, проживающих ниже по течению реки. Масса льда разрушила строящуюся плотину электростанции, на которой работали десятки людей. Сейчас они числятся пропавшими без вести. Также не могут найти рабочих, занятых на автодорожных и железнодорожных проектах в этом районе.

Спасательная операция, к которой привлечены и пограничники, продолжается, передает ТАСС. Сейчас извлекают рабочих из горного тоннеля, заблокированного в результате ЧП. Там могут находиться около 30 человек.

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