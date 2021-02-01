На Сицилии проснулся самый крупный вулкан Европы Этна

На острове Сицилия в очередной раз проснулся вулкан Этна — самый крупный действующий вулкан на территории Европы.

Как сообщает ТАСС, самый большой и высокий вулкан Европы вновь вошел в активную фазу. Из его жерла с силой вылетают лава и пепел. Кроме того, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе извержения.

Отметим, что вулкан Этна находится на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. С каждым извержением он становится все выше и выше — по данным на 2018 год его высота достигает 3295 метров над уровнем моря.

Последний раз извержение Этны произошло в середине декабря 2020 года. Тогда фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а пепел поднимался на 5 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индонезии произошло крупное извержение вулкана.