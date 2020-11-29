В Индонезии произошло крупное извержение вулкана

В Индонезии произошло крупное извержение вулкана
Вулкан начал извергаться еще в пятницу. Фото: pixabay

В воскресенье, 29 ноября, на острове Ломблен на юге Индонезии вулкан Левотоло выбросил в воздух столб пепла высотой 4 километра.

О чрезвычайном происшествии уведомил местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий. По данным центра, вулканическая активность Левотоло остается высокой, опасность новых выбросов пепла еще не миновала.

Ученые советуют местным жителям освободить территорию в радиусе 4 км от вулкана и заранее подготовить защитные маски для кожи и глаз. Пока что сведений о погибших и пострадавших от извержения вулкана не поступало, информации о каких-либо разрушениях также нет. Отметим, что два дня назад Левотоло также выбросил 500-метровый столб пепла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые озвучили реальную опасность вулканов для человечества.

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