Ученые выяснили, в чем истинная опасность вулканов для человечества

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что вулканический пепел гораздо опаснее для Земли и её населения, чем считалось ранее.

Исследователи проанализировали данные полученные в ходе извержения вулкана Келуд на острове Ява в Индонезии в 2014 году. Специалисты создали математическую модель, свидетельствующую о том, что остатки пепла держатся в атмосфере еще как минимум несколько месяцев после извержения.

Теоретически, длительно сохраняющиеся в воздухе частицы вулканического пепла могут оказывать разрушительное воздействие на озоновый слой, не пропускать солнечный свет и даже способствовать охлаждению Земли после извержения. Сейчас ученые подробно рассматривают вопрос влияния вулканического пепла на климат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые совместно с зарубежными коллегами открыли новый вид тропического клопа.