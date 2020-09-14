Ученые выяснили, в чем истинная опасность вулканов для человечества

Ученые выяснили, в чем истинная опасность вулканов для человечества
Пепел ускоряет преобразование вулканических газов в атмосфере. Фото: pixabay.com

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что вулканический пепел гораздо опаснее для Земли и её населения, чем считалось ранее.

Исследователи проанализировали данные полученные в ходе извержения вулкана Келуд на острове Ява в Индонезии в 2014 году. Специалисты создали математическую модель, свидетельствующую о том, что остатки пепла держатся в атмосфере еще как минимум несколько месяцев после извержения.

Теоретически, длительно сохраняющиеся в воздухе частицы вулканического пепла могут оказывать разрушительное воздействие на озоновый слой, не пропускать солнечный свет и даже способствовать охлаждению Земли после извержения. Сейчас ученые подробно рассматривают вопрос влияния вулканического пепла на климат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые совместно с зарубежными коллегами открыли новый вид тропического клопа.

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