Снег и минус 11 градусов ожидаются в Петербурге в субботу

Снег и минус 11 градусов ожидаются в Петербурге в субботу
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 13 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что «в формирование условий погоды в Северной столице вмещается северная периферия активного циклона, засыпающая снегом центральную часть Европейской России». Местами пройдёт небольшой снег.

Столбики термометров покажут -9…-11 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне -8…-13 градусов, местами похолодает до -18 градусов. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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