Москве снегопад составил 75% месячной нормы осадков

В столице России выпало рекордное количество снега. Количество осадков в городе увеличилось на 24 миллиметров.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы, снегопад в столице начался еще ночью в пятницу и завершился только к утру. Прошло около 30 часов и за это время Москва сильно изменилась.

«С ночи пятницы к 9:00 субботы, а это около 30 часов, в городе выпало три четверти месячной нормы осадков», – говорится в сообщении. Такие данные были получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Отметим, что норма осадков в феврале для Москвы составляет 36 миллиметров. На данный момент сугробы в некоторых районах города выросли на 65-70 сантиметров, однако это еще не предел. Снегопад продолжится и в субботу. Синоптики обещают облачную погоду, осадки и гололедицу. Температура воздуха составит от -10 до -12 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снег и минус 11 градусов ожидаются в Петербурге в субботу.