В Пулково задержали несколько рейсов до Москвы из-за снегопада

Погодные условия в столице России не дают самолетам из Петербурга вылетит согласно расписанию. Несколько рейсов до Москвы задерживаются.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, на данный момент задержаны три рейса до Москвы, а также по одному до Калининграда и Сочи. Самолеты не могут вылететь из-за плохих погодных условий.

Отметим, что на данный момент неизвестно насколько продержатся задержания. В Москве по прогнозу погоды ожидается снегопад в течение всего выходного дня. Также за сутки там выпала практически месячная норма осадков, что затруднило авиасообщения между городами.

На данный момент в небо подняться не могут самолеты авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве снегопад составил 75% месячной нормы осадков.