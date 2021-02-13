В Ленобласти потеплеет до -9 градусов в День влюбленных

Жителей Ленинградской области ожидает облачная погода с небольшими осадками. Небольшое потепление порадует горожан в День влюбленных.

Согласно данным прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 февраля в регионе ожидается от -12 до -17 градусов мороза ночью, однако днем уже значительно станет теплее. В некоторых местах области ожидается до -9 градусов. При этом, местами буде и -17.

В целом, воскресный день будет спокойным и с минимальным количеством осадков. Ожидается ветер 4-9 метров в секунду.

На дорогах возможно гололедица. Водителей призывают быть внимательными на трассах, так как погодные условия могут стать причинами для массовых аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково задержали несколько рейсов до Москвы из-за снегопада. Погодные условия в столице России не дают самолетам из Петербурга вылетит согласно расписанию.