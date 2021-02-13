Под Ереваном случилось сильное землетрясение

Информации о пострадавших не поступало. Фото: flickr.com

Информации о пострадавших не поступало. Фото: flickr.com

В Армении было зафиксировано серьезное землетрясение магнитудой 4,7. Природное явление произошло недалеко от столицы страны Еревана.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Как сообщает МЧС Армении, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В эпицентре толчки составили 6-7 баллов.

«Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в восьми километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в самой столице толчки ощущались на 5-6 баллов, а в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях на 3-4 балла.

На данный момент данных о разрушениях, а также пострадавших не поступало.

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