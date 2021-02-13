В Пермском крае женщина упала в ущелье на туристической тропе

Жительница Тюмени упала в ущелье. Инцидент произошел при прохождении туристического маршрута на Усьвинских столбах в Пермском крае.

В поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута 39-летняя женщина упала в ущелье, сообщает ТАСС.

На место происшествия прибыли спасатели. В операции по спасению попавшей в ущелье будут участвовать экстренные службы.

По предварительной информации, она находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени. Подробности произошедшего выясняются.

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