В Пермском крае женщина упала в ущелье на туристической тропе

В Пермском крае женщина упала в ущелье на туристической тропе
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Pixabay

Жительница Тюмени упала в ущелье. Инцидент произошел при прохождении туристического маршрута на Усьвинских столбах в Пермском крае.

В поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута 39-летняя женщина упала в ущелье, сообщает ТАСС.

На место происшествия прибыли спасатели. В операции по спасению попавшей в ущелье будут участвовать экстренные службы.

По предварительной информации, она находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай лавина сошла на трассу. Под завалами снега могут находиться люди. По предварительной информации, на месте происшествия могли находиться четыре человека.

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В Пермском крае женщина упала в ущелье на туристической тропе