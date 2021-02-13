В Домодедово сотни пассажиров не могут вылететь из-за снегопада

В Москве из-за плохих погодных условий задержано большое количество авиарейсов. Сотни пассажиров в аэропортах ожидают вылетов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», на данный момент задержаны 73 рейса, а также еще 3 отменены. Пассажиры массово столпились в залах ожидания.

До этого представитель Росавиации сообщила, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают в обычном режиме. Однако, в Шереметьево задержаны 15 рейсов, а во Внуково – 14. Еще один отменен.

Как сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале, на уборку снега в городе понадобится три дня.

«Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже образовавшиеся сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», – говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково задержали несколько рейсов до Москвы из-за снегопада.