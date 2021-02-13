В Домодедово пассажиров из Петербурга два часа не выпускали из самолета

В Домодедово пассажиров из Петербурга два часа не выпускали из самолета
Пассажиры провели несколько часов на борту самолета. Фото: pixabay

В Москве пассажиры провели несколько часов в салоне самолета после приземления. Проблемы с авиасообщениями вызвали плохие погодные условия в столице.

Как сообщает «Москва.ру», инцидент случился днем в субботу, 13 февраля. Пассажиры рейса «Петербург – Москва» авиакомпании S7 провели несколько часов в самолете. Воздушное судно прибыло в Домодедово и не могло пристыковаться, доехав до терминала.

«Задержка была вызвана затруднениями в подруливании и стыковке из-за сильного снегопада в аэропорту Домодедово. Сейчас борт успешно пристыковался и пассажиров выпустили», – говорится в сообщении пресс-службы S7, передает 78.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Домодедово сотни пассажиров не могут вылететь из-за снегопада. Как сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале, на уборку снега в городе понадобится три дня

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