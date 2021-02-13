На Металлистов на «зебре» сбили пешехода

На Металлистов на &#171;зебре&#187; сбили пешехода
В аварии пострадал пешеход. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, каково состояние пострадавшее и остался ли он жив после аварии.

На севере Санкт-Петербурга сегодня, 13 февраля, произошла серьезная авария, в результате которой пострадал пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось около четырех часов дня на проспекте Металлистов недалеко от дома номер 65. Там автомобилист наехал на человека, который переходил дорогу по «зебре». Пока не удалось выяснить, кто из них виноват, но на снимках видно, что на место инцидента приехала карета скорой помощи.

«Они там как бессмертные бегают»,

— написал один из пользователей, сетуя на неосторожности пешеходов.

Другие отмечают, что водители тоже довольно часто виноваты в авариях из-за неосторожности и спешки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленсоветовском произошло ДТП с участием эвакуатора и автобуса.

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