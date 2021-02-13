В Ленсоветовском произошло ДТП с участием эвакуатора и автобуса

В Ленсоветовском произошло ДТП с участием эвакуатора и автобуса
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 13 февраля в Пушкинском районе Петербурга произошло необычное ДТП.

По словам очевидцев, эвакуатор тащил фуру с гигантским грузом на штрафстоянку. В этот момент он зацепил трубой автобус, который двигался во встречном направлении. Дорожный инцидент произошел в Ленсоветовском.

Груз у машины задел даже задел крышу автобуса.

«В Ленсоветовском эвакуатор тащил грузовик с негабаритом на штрафстоянку и зацепил трубой машину на встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что левый ряд дороги оказался заблокирован для проезда. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель. Второй транспорт оказался перевернут на бок. Движение на участке затруднено.

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