Mercedes-Benz собирается отозвать 1,3 млн автомобилей в апреле

В автомобилях есть неисправность, которую необходимо устранить.

Компания Mercedes-Benz хочет отозвать 1,3 миллиона автомобилей в апреле. Дело в том, что в них неправильно работает система вызовы экстренных служб. Неисправность нужно устранить, чтобы обезопасить владельцев, о чем сообщает Associated Press.

Решение приняли после того, как в Европе произошла авария, а система отправила неверные данные о местонахождении автомобиля. Подобные инциденты в США ни разу не фиксировали.

Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены с 2016 года по 2021 год, включая модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. Всех владельцев неисправных автомобилей обещали оповестить. Систему будут чинить бесплатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Haval отзывает из России более 16 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания.