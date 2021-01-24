Haval отзывает из России более 16 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания

Кроссоверы отзывают для замены трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Фото: haval.ru

Кроссоверы отзывают для замены трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Фото: haval.ru

Китайский производитель Haval отзывает кроссоверы моделей F7 и F7х с российского рынка для замены топливопроводных шлангов.

По предварительной информации, именно повреждения этих трубок могли привести к самовозгоранию нескольких автомобилей, произошедших в Ханты-Мансийском автономном округе незадолго до Нового года. Правда, официальную версию в компании еще не озвучивали, поэтому, вероятно, экспертиза, которая установит истинную причину возгорания, продолжается.

В общей сложности, отзывают 16 075 автомобилей Haval F7 и F7X, проданных в период с мая 2019 года по январь 2021-го — то есть, в течение всего производства на заводе компании в Туле. Сейчас владельцы транспорта, попадающего под отзыв, могут всегда обратится в дилерский центр или позвонить на круглосуточную «горячую линию», чтобы получить консультацию и бесплатный ремонт.

Отметим, что стоимость кроссоверов варьируется от 1 579 000 до 2 059 000 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие автомобили быстрее других подвергаются ржавчине.