Муцениеце пришла на съемки детского «Голоса» в платье с глубоким декольте

Муцениеце пришла на съемки детского &#171;Голоса&#187; в платье с глубоким декольте
Агата Муцениеце появилась в довольно сексуальном наряде. Фото: скриншот Instagram

Актриса Агата Муцениеце для премьерного выпуска шоу «Голос.Дети» выбрала весьма откровенный наряд.

Актриса еще неделю назад в своем Instagram-аккаунте поделилась снимками, сделанными в гримерке перед съемкой. Однако только недавно, после выхода первого эпизода в эфир Первого канала, зрители смогли во всей красе рассмотреть Муцениеце.

Звезда выбрала довольно пикантный наряд, несмотря на формат передачи. Она появилась в розовом платье, подчеркивающем ее пышный бюст.

«Шикарный образ! Такая куколка!» — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце намекнула на серьезные проблемы в жизни. Подписчики заметили, что она искренне огорчена какими-то несложившимися отношениями

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