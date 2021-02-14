Муцениеце пришла на съемки детского «Голоса» в платье с глубоким декольте

Актриса Агата Муцениеце для премьерного выпуска шоу «Голос.Дети» выбрала весьма откровенный наряд.

Актриса еще неделю назад в своем Instagram-аккаунте поделилась снимками, сделанными в гримерке перед съемкой. Однако только недавно, после выхода первого эпизода в эфир Первого канала, зрители смогли во всей красе рассмотреть Муцениеце.

Звезда выбрала довольно пикантный наряд, несмотря на формат передачи. Она появилась в розовом платье, подчеркивающем ее пышный бюст.

«Шикарный образ! Такая куколка!» — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце намекнула на серьезные проблемы в жизни. Подписчики заметили, что она искренне огорчена какими-то несложившимися отношениями