На детской площадке в Петербурге нашли тело десятилетнего ребенка

На детской площадке в Петербурге нашли тело десятилетнего ребенка
Тело ребенка обнаружил мужчина, проживающий по соседству с пропавшей. Фото: Pixabay

В Петербурге на детской площадке нашли тело десятилетней девочки.

По словам матери ребенка, дочь ушла из дома около 4.30 утра без верхней одежды. Девочку долго искали во дворах, но безрезультатно. Это произошло в одном из дворов на Новгородской улице в Колпино, сообщает 5-tv.ru.

Тело ребенка обнаружил мужчина, проживающий по соседству с пропавшей. Он сообщил об этом полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водолазы смогли обнаружить тело 6-летнего мальчика, которого искали в Карелии с конца декабря. Ребенок потерялся на реке Тохмайорка в поселке Хелюля.

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